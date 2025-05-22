Напередодні спортивну спільноту сколихнула чергова сумна новина. На фронті загинув титулований марафонець Петро Шукалович, повідомляє 24 Канал із посиланням на Race Project.

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Спортсмен боронив рідну країну з 2015 року. Він воював у складі четвертої бригади оперативного призначення імені Сергія Михальчука "Рубіж" Національної гвардії України.

За останні два роки Петро Шукалович двічі отримував поранення. Це його не зупиняло в бажанні захистити рідну землю, тому після відновлення він щоразу повертався у стрій.

У полеглого воїна залишилися дружина, яка також служить у Силах оборони України, та маленька донька.

Зазначимо, що Шукалович був багаторазовим переможцем змагань з бігу. Зокрема, він ставав чемпіоном України з марафонського бігу та тричі вигравав "Могриця екотрейл".

Навіть під час війни він був відданий спорту, намагався підтримувати форму та брав участь по можливості у змаганнях. Зокрема, у 2024 році став учасником #RaceProject, де в естафетному форматі команда намагалася подолати марафонську дистанцію на рекордному рівні.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям і близьким захисника України. Вічна пам'ять Петру Шукаловичу…

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про ще одну непоправну втрату. На фронті загинув Ілля Ковальов – 21-річний майстер спорту України з сучасного п’ятиборства.