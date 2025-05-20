Щодня на фронті гинуть та отримують поранення найсміливіші громадяни України. Напередодні список "Янголів спорту", на жаль, поповнився новим іменем.

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Непоправна втрата

На війні проти російських загарбників обірвалося життя майстра спорту України з сучасного п’ятиборства Іллі Ковальова, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу федерації. Він загинув 19 травня під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Людина неймовірного потенціалу, всебічно розвинутий, талановитий – назавжди 21! Неймовірний біль, сум і нескінченне почуття ненависті до клятої русні,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що Ілля став майстром спорту у 2021 році, представляючи ФСТ Динамо. Його тренерами були Олександр Вигівський і Вадим Тищенко.

До повномасштабного вторгнення Росії юний спортсмен був членом збірної України. Також він здобував вищу освіту в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям і близьким захисника України. Вічна пам'ять Іллі Ковальову…

Нагадаємо, що у квітні на фронті загинув ще один український спортсмен Ігор Власюк. Він був регбістом львівської команди Батяри.