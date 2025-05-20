Каждый день на фронте гибнут и получают ранения самые смелые граждане Украины. Накануне список "Ангелов спорта", к сожалению, пополнился новым именем.

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Непоправимая потеря

На войне против российских захватчиков оборвалась жизнь мастера спорта Украины по современному пятиборью Ильи Ковалева, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу федерации. Он погиб 19 мая во время выполнения боевого задания в Сумской области.

Человек невероятного потенциала, всесторонне развитый, талантливый – навсегда 21! Невероятная боль, грусть и бесконечное чувство ненависти к проклятой русне,

– говорится в сообщении.

Известно, что Илья стал мастером спорта в 2021 году, представляя ФСО Динамо. Его тренерами были Александр Выговский и Вадим Тищенко.

До полномасштабного вторжения России молодой спортсмен был членом сборной Украины. Также он получал высшее образование в Житомирском государственном университете имени Ивана Франка.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким защитника Украины. Вечная память Илье Ковалеву…

Напомним, что в апреле на фронте погиб еще один украинский спортсмен Игорь Власюк. Он был регбистом львовской команды Батяры.