Забил и принес победу: как Ярмоленко молниеносно дебютировал за Динамо
- Андрей Ярмоленко дебютировал за Динамо в 2008 году, забив решающий гол в матче против Ворсклы.
- За свою карьеру в Динамо Ярмоленко провел 405 матчей, забил 157 голов и сделал 96 ассистов.
Андрей Ярмоленко 23 октября 2025 года празднует свой 36-й день рождения. В далеком 2008-м году, когда Ярмоленко дебютировал за главную команду киевлян в УПЛ, он еще не догадывался, что станет настоящей легендой столичного гранда.
11 мая 2008 года Андрей Ярмоленко впервые вышел в официальном матче за главную команду киевлян. Это была домашняя игра Динамо против полтавской Ворсклы в рамках 29-го тура УПЛ 2007/2008, сообщает 24 Канал.
Как и когда Ярмоленко дебютировал за Динамо?
До этого поединка Андрей Николаевич ни разу не попадал в заявку "бело-синих". матч против полтавского соперника Ярмоленко начал в запасе киевлян. Юрий Семин выпустил флангового полузащитника лишь на последние 7 минут игры, когда счет в матче был равный 1:1. Андрей вышел на поле вместо форварда Артема Кравца.
Но и этого скудного времени хватило дебютанту, чтобы открыть счет результативным действиям в футболке киевского клуба. На 89-й минуте Ярмоленко с передачи Тибериу Гиоане забил первый гол за Динамо, принеся победу киевлянам со счетом 2:1.
Как Ярмоленко дебютировал за Динамо: смотрите видео
Главное о карьере Андрея Ярмоленко в Динамо?
- За своей спиной Ярмоленко имеет 405 матчей в футболке Динамо Киев, в которых отметился 157 голами и 96 результативными передачами.
- Благодаря успешным выступал на клубном уровне был вызван в сборную Украины, за которую вингер уже провел 125 поединков: 46 мячей и 26 ассистов (данные Transfermarkt).
- Ярмоленко трижды признавали лучшим бомбардиром украинского первенства (2008/2009, 2013/2014 и 2016/2017).
- 4-кратный чемпион Украины, а также дважды выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны.
- В текущем сезоне-2025/2026 Ярмоленко принял участие в 12-ти матчах киевлян, в которых результативными действиями не запомнился.
Как сообщал официальный сайт Динамо, Ярмоленко не сыграет в выездном матче Лиги конференций против турецкого Самсунспора 23 октября. Причина – простуда. К слову, у футболиста есть конфликт с главным тренером киевлян Александром Шовковским.