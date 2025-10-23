Забил и принес победу: как Ярмоленко молниеносно дебютировал за Динамо

Андрей Ярмоленко 23 октября 2025 года празднует свой 36-й день рождения. В далеком 2008-м году, когда Ярмоленко дебютировал за главную команду киевлян в УПЛ, он еще не догадывался, что станет настоящей легендой столичного гранда.

11 мая 2008 года Андрей Ярмоленко впервые вышел в официальном матче за главную команду киевлян. Это была домашняя игра Динамо против полтавской Ворсклы в рамках 29-го тура УПЛ 2007/2008, сообщает 24 Канал.

Как и когда Ярмоленко дебютировал за Динамо?

До этого поединка Андрей Николаевич ни разу не попадал в заявку "бело-синих". матч против полтавского соперника Ярмоленко начал в запасе киевлян. Юрий Семин выпустил флангового полузащитника лишь на последние 7 минут игры, когда счет в матче был равный 1:1. Андрей вышел на поле вместо форварда Артема Кравца.

Но и этого скудного времени хватило дебютанту, чтобы открыть счет результативным действиям в футболке киевского клуба. На 89-й минуте Ярмоленко с передачи Тибериу Гиоане забил первый гол за Динамо, принеся победу киевлянам со счетом 2:1.

Как Ярмоленко дебютировал за Динамо: смотрите видео

Главное о карьере Андрея Ярмоленко в Динамо?

За своей спиной Ярмоленко имеет 405 матчей в футболке Динамо Киев, в которых отметился 157 голами и 96 результативными передачами.

Благодаря успешным выступал на клубном уровне был вызван в сборную Украины, за которую вингер уже провел 125 поединков: 46 мячей и 26 ассистов (данные Transfermarkt).

Ярмоленко трижды признавали лучшим бомбардиром украинского первенства (2008/2009, 2013/2014 и 2016/2017).

4-кратный чемпион Украины, а также дважды выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны.

В текущем сезоне-2025/2026 Ярмоленко принял участие в 12-ти матчах киевлян, в которых результативными действиями не запомнился.

Как сообщал официальный сайт Динамо, Ярмоленко не сыграет в выездном матче Лиги конференций против турецкого Самсунспора 23 октября. Причина – простуда. К слову, у футболиста есть конфликт с главным тренером киевлян Александром Шовковским.