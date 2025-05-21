Бодибилдер из Днепра попытался оправдать свой выход под российскую музыку искусственным интеллектом

Бодибилдер Андрей Шарапов объяснил свой выход на соревнованиях во Львове под российскую песню. Он сказал, что эту песню создал его друг с помощью искусственного интеллекта.

Громкий скандал произошел во время Кубка Украины по бодибилдингу WABBA 2025 во Львове. Во время открытого соревнования один из участников из Днепра вышел на сцену под российскую композицию, за что его результаты аннулировали.

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Комментарий Шарапова по этой ситуации

Бодибилдер объяснил, что композицию, которая прозвучала на сцене во время выхода, создал его друг из Днепра специально к его дню рождения и озвучил с помощью ИИ, пишет 24 канал со ссылкой на LVIV MEDIA.

Почему этот трек выбрал – его на день рождения мне написал друг, озвучил с ИИ – то есть, это не какой-то русскоязычный исполнитель. Кстати, этот мой друг живет в Днепре, знает что такое прилеты, донатит на ВСУ,

– сказал Андрей Шарапов.

Также он добавил, что согласен с решением аннулировать его результаты и пообещал в дальнейшем согласовывать музыкальное сопровождение своих выступлений.

Отметим, что WABBA пообещали избежать подобных ситуаций в будущем. В организации отметили, что их президент является действующим военнослужащим ВСУ, а соревнования всегда сопровождались благотворительными сборами в поддержку армии.