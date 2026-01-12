Любит Лукашенко и замыливает глаза фанам: какова на самом деле белорусская теннисистка Соболенко

Арина Соболенко часто попадает под критику из-за своих поступков на корте и не только. Также белорусская теннисистка получает свою порцию хейта из-за политической позиции.

Однако есть люди, которые защищают первую ракетку мира, поверив в ее ложь, о том, что она вне политики. Что Соболенко говорила об Украине и как поддерживала режим диктатора Александра Лукашенко – рассказывает 24 канал.

Что Соболенко говорила о войне России против Украины?

Белорусская теннисистка с начала полномасштабного вторжения России в Украину замалчивала агрессию вражеской страны, а также то, что ее родная страна поддерживает оккупантов. Однако в 2023 году первая ракетка мира все-таки высказалась относительно войны.

Соболенко в интервью Bild заявила, что часто сталкивается с негативным отношением к ней из бокса многих людей. Но она не считает себя виноватой, ведь нет никакого отношения к политике.

Я ничего плохого Украине не сделала и вообще ничего не сделала. Есть люди, которые не любят меня только потому, что я родилась в Беларуси. Это якобы их решение, и я не могу это контролировать. Конечно, это не лучшее чувство, когда тебя ненавидят люди за то, что ты, по сути, ничего не делаешь, но так уж сложилось,

– сказала теннисистка.

В том же году спортсменка на пресс-конференции после победы в четвертьфинале Ролан Гаррос над Элиной Свитолиной высказалась против войны, а также заявила, что не поддерживает самопровозглашенного диктатора Александра Лукашенко.

"Как будто это сложный вопрос, я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю Александра Лукашенко прямо сейчас", – высказалась Соболенко.

Добавим, что также белорусская теннисистка недавно посетила подкаст к Джею Шетти, где ответила на вопрос о том, какой бы закон она ввела в мире при возможности. Спортсменка удивила ответом, но очевидно первая ракетка мира просто решила немного улучшить свою репутацию.

Я бы хотела, чтобы все решалось путем разговора. Без войн или конфликтов. Сядьте, разговаривайте, решайте свои проблемы. Не выходите из комнаты, пока не достигнете согласия. Это спасло бы много жизней,

– цитирует Соболенко Onet.

Таким образом Арина смогла замылить болельщикам глаза, которые защищают ее, подчеркивая о том, что она против войны в Украине. Однако белорусская теннисистка не та, которой она пытается себя выдать в публичной плоскости.

Что известно о прошлом Соболенко?

В 2017 году Соболенко впервые встретилась с Лукашенко после матча Кубка Билли Джин Кинг между Беларусью и Нидерландами в Минске.

Соболенко впервые встретилась с Лукашенко / Фото из открытых источников

Очевидно теннисистка увлеклась белорусским диктатором, что в 2019 году лично попросила срочной аудиенции с Лукашенко. Причина встречи теннисистки и политика неизвестна, но белорусские журналисты предположили, что вопрос важный и его может решить только президент.

Соболенко пригласила встречу с Лукашенко / Скриншоты с видео

Позже Соболенко, которая по ее словам не поддерживает Лукашенко, в интервью tut.by назвала белорусского диктатора членом ее команды.

Остается членом моей команды и Александр Лукашенко, который всегда прикроет и поможет в трудной ситуации. Хорошо родиться в стране, где президент поддерживает спорт как никто другой и готов прийти на помощь в трудную минуту. Это бесценно,

– заявила теннисистка.

Отличилась спортсменка и во время протестов в Беларуси в 2020 году. Она призвала прекратить насилие и поблагодарила правительство за то, что оно делает, а также подписала письмо в поддержку Лукашенко, который на тот момент проиграл президентские выборы.

На этом история между Соболенко и Лукашенко не завершилась. Новый 2021-й год она встретила с белорусским диктатором.

Соболенко и Лукашенко / Фото из открытых источников

Заметим, что интересная история произошла также в 2023 году на Ролан Гаррос с участием Соболенко и Дарьи Мещеряковой. Украинская журналистка спросила о том, как возможно, что потенциальная первая ракетка мира (тогда она входила в топ-10) может поддерживать диктатора.

В ответ белорусская теннисистка смогла сказать: "Без комментариев". Подобный ответ журналистка услышала и на вопрос о том, сможет ли Соболенко сказать, что она осуждает то, что ракеты атаковали Украину с территории Беларуси.

Также на том турнире во Франции спортсменка пыталась пожать руку Элине Свитолиной, которая проигнорировала белоруску. Очевидно таким жестом Арина пыталась показать себя в роли жертвы, которую постоянно оскорбляют из-за ее национальности.

