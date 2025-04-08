Довбик ответил на иронию Беленюка: что сказал нападающий

Украинский футболист Артем Довбик ответил на троллинг Жана Беленюка. Он готов получить уроки по греко-римской борьбе.

Украинец Артем Довбик в матче против Ювентуса провел на поле 85 минут и нанес лишь один удар, из-за чего тренер сказал, что в Италии нужно заниматься греко-римской борьбой и ему еще есть куда расти. Жан Беленюк иронично отметил, что займется этим вопросом.

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Как Довбик отреагировал на слова Беленюка

Борец сказал, что за три месяца сделает из Довбыка чемпиона Италии по греко-римской борьбе. Впоследствии он поделился еще одним забавным постом – карикатурой, где он и украинский нападающий Ромы изображены в образах борцов, добавив, что Артем Довбик руки крутит профессионально.

Артем Довбик репостнул последнюю сторис себе и подписал: "Будем работать", пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм футболиста.



Реакция Артема Довбика / Скриншот из сторис футболиста

Отметим, что провел 40 игр за Рому во всех турнирах. В них он забил 16 голов и сделал четыре результативные передачи.