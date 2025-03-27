Довбик отреагировал на очередную дроновую атаку России

Украинский футболист Артем Довбик отреагировал на российские обстрелы Украины. Он обратился к мировому сообществу по этому поводу.

Вечером 26 марта Россия обстреляла Харьковскую область дронами. В результате атаки пострадали 8 человек, среди которых девочка 4 лет.

Читайте также Российский беспилотник сорвал футбольный матч в Харькове: видео прилета по жилому дому

Реакция Довбика на атаку

Во время матча любительской лиги "Region 21" беспилотник влетел в соседний дом. Сам матч проходил на поле во дворе, из-за чего игроки начали хаотично разбегаться в разные стороны.

Футболист в сторис опубликовал видео с моментом попадания шахеда по футбольному полю в Харькове, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Артема Довбика.

Таким образом игрок в очередной раз привлек внимание мирового сообщества.



Сторис Артема Довбыка / Скриншот из инстаграма игрока

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Артем Довбык сыграл 38 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.