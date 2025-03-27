Ввечері 26 березня Росія обстріляла Харківщину дронами. Внаслідок атаки постраждали 8 людей, серед яких дівчинка 4 років.

Читайте також Російський безпілотник зірвав футбольний матч у Харкові: відео прильоту по житловому будинку

Реакція Довбика на атаку

Під час матчу аматорської ліги "Region 21" безпілотник влетів у сусідній будинок. Сам матч проходив на полі у дворі, через що гравці почали хаотично розбігатися у різні сторони.

Футболіст у сторіс опублікував відео з моментом влучання шахеда по футбольному полю у Харкові, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Артема Довбика.

Таким чином гравець вкотре привернув увагу світової спільноти.



Сторіс Артема Довбика / Скриншот з інстаграму гравця

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 38 матчів, у яких забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.