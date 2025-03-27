"Попробуют нажиться": британский журналист оценил перспективы Зинченко в АПЛ

Британский спортивный журналист Чарльз Уоттс высказал свое мнение об Александре Зинченко. В частности он оценил его перспективы в АПЛ.

Будущее Александра Зинченко в Арсенале до сих пор остается под вопросом. Игрок почти не выходит в стартовом составе команды.

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Что сказал журналист о Зинченко

Уоттс не думает, что украинец подпишет новый контракт. Не думает, что Арсенал продлит его контракт, пишет 24 канал со ссылкой на Goal.

Я думаю, что они продадут его этим летом, если им поступит хорошее предложение. Но не удивлюсь, если они решат, что он может остаться еще на один сезон и уйти бесплатно в конце следующего сезона,

– сказал Чарльз Уоттс.

Он также добавил, что он мог уйти в январе, они были открыты для его ухода. Но не поступило ни одного предложения, которое бы заставило их встать и обратить на него внимание. В частности они были рады, что он остался и продолжил играть, потому что он – ценный член команды.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Александр Зинченко сыграл 17 матчей, в которых забил один гол.