Майбутнє Олександра Зінченка в Арсеналі досі лишається під питанням. Гравець майже не виходить у стартовому складі команди.

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Що сказав журналіст про Зінченка

Воттс не думає, що українець підпише новий контракт. Не думає, що Арсенал подовжить його контракт, пише 24 канал з посиланням на Goal.

Я думаю, що вони продадуть його цього літа, якщо їм надійде хороша пропозиція. Але не здивуюсь, якщо вони вирішать, що він може залишитися ще на один сезон і піти безкоштовно наприкінці наступного сезону,

– сказав Чарльз Воттс.

Він також додав, що він міг піти у січні, вони були відкриті для його відходу. Але не надійшло жодної пропозиції, яка б змусила їх встати і звернути на неї увагу. Зокрема вони були раді, що він залишився і продовжив грати, тому що він – цінний член команди.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Олександр Зінченко зіграв 17 матчів, у яких забив один гол.