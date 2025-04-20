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Sport News 24 Футбол Засмутилась, що не забила, – Білодід про дебют за жіночу команду Металіста 1925
20 апреля, 12:27
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Расстроилась, что не забила, – Билодид о дебюте за женскую команду Металлиста 1925

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Дарья Билодид дебютировала за женскую команду Металлиста 1925 и была расстроена, что не смогла забить гол.
  • Спортсменка имела возможность отличиться в игре, но провела всего три минуты на поле.
  • Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпиады-2020, но пропустит чемпионат Европы-2025 по причинам, не связанным с футболом.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид прокомментировала свой дебют ща Металлист 1925. Спортсменка расстроена, что не смогла забить гол.

Недавно Дарья Билодид дебютировала за женскую команду Металлиста 1925. У спортсменки даже был голевой момент.

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Какие эмоции у Билодид от дебюта

Спортсменка призналась, что испытывает необычные эмоции, ведь это первая игра, первый выход на поле, пишет 24 канал со ссылкой на ФК Металлист 1925.

Хотелось, конечно, больше сыграть. Я провела всего три минуты. Имела возможность отличиться. И я, со своим спортивным характером, очень расстроилась, что не удалось это сделать. Надеюсь, что возможности еще будут,
– сказала Дарья Билодид.

Справка. Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпиады-2020. Также она трижды побеждала на континентальных первенствах.

Напомним, что дзюдоистка пропустит чемпионат Европы-2025. Она сообщила, что отсутствие не связано с ее футбольной карьерой.