Расстроилась, что не забила, – Билодид о дебюте за женскую команду Металлиста 1925

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид прокомментировала свой дебют ща Металлист 1925. Спортсменка расстроена, что не смогла забить гол.

Недавно Дарья Билодид дебютировала за женскую команду Металлиста 1925. У спортсменки даже был голевой момент.

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Какие эмоции у Билодид от дебюта

Спортсменка призналась, что испытывает необычные эмоции, ведь это первая игра, первый выход на поле, пишет 24 канал со ссылкой на ФК Металлист 1925.

Хотелось, конечно, больше сыграть. Я провела всего три минуты. Имела возможность отличиться. И я, со своим спортивным характером, очень расстроилась, что не удалось это сделать. Надеюсь, что возможности еще будут,

– сказала Дарья Билодид.

Справка. Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпиады-2020. Также она трижды побеждала на континентальных первенствах.

Напомним, что дзюдоистка пропустит чемпионат Европы-2025. Она сообщила, что отсутствие не связано с ее футбольной карьерой.