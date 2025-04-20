В субботу, 19 апреля, состоялся матч чемпионата Бельгии. В его рамках встретились Стандартом и Вестерло.

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Спасительный гол Сидорчука

Сидорчук появился на поле на 62-й минуте, когда его команда уступала со счетом 0:1.

На 87-й минуте матча Сергей Сидорчук отметился голом, пробив между ног вратарю. Таким образом, украинец сравнял счет. Это его первый гол с ноября 2023 года.

Аналитический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,3 балла.

Гол Сидорчука: смотрите видео

Справка. В сезоне-2024/2025 Сергей Сидорчук сыграл 13 матчей за Вестерло, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, что украинец стал игроком бельгийского клуба в 2023 году.