У суботу, 19 квітня, відбувся матч чемпіонату Бельгії. В його межах зустрілися Стандартом та Вестерло.

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Рятівний гол Сидорчука

Сидорчук з'явився на полі на 62-й хвилині, коли його команда поступалася з рахунком 0:1.

На 87-й хвилині матчу Сергій Сидорчук відзначився голом, пробивши між ніг воротареві. Таким чином, українець зрівняв рахунок. Це його перший гол із листопада 2023 року.

Аналітичний портал Sofascore оцінив гру українця у 7,3 бала.

Гол Сидорчука: дивіться відео

Довідка. У сезоні-2024/2025 Сергій Сидорчук зіграв 13 матчів за Вестерло, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що українець став гравцем бельгійського клубу у 2023 році.