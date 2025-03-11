Пидручный впервые прокомментировал получение первой медали в эстафете за 5 лет

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился эмоциями после получения бронзовой медали на Кубке мира. Он отметил, что это день, который запомнится надолго.

В воскресенье, 9 марта, в чешском Нове Место состоялась мужская эстафета. Украина впервые за 5 лет получила медаль, финишировав третьей.

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Какие эмоции у Пидручного

Украинец отметил, что это день, который запомнится надолго, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Дмитрия Пидручного.

Приятно снова почувствовать это вкус! Каждый из нас приложил максимум усилий, чтобы подняться на пьедестал почета! Новое Место – невероятное место с фантастической атмосферой! Стоять на подиуме при поддержке полных трибун – незабываемо,

– написал украинский биатлонист.

Он также поблагодарил всех, кто поддерживал команду на стадионе и у телеэкранов.

Справка. Во время последнего круга эстафеты Дмитрий Пидручный показал самое быстрое время.

Напомним, что последний раз украинцы были на пьедестале в этой дисциплине также на этапе в Нове-Место в марте 2020 года.