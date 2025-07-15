Усик рассказал, что ежедневно получает сообщения от украинских военных, которые обращаются к нему с передовой. В то же время он постоянно держит связь с семьей, которая находится в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на тик-ток Александра Усика.

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Как Усик прокомментировал войну?

Боксер отметил, что для него очень важно получать сообщения с передовой от солдат и они постоянно обмениваются сообщениями.

Послушайте. Последние две недели я разговариваю с женой каждый вечер. Каждую ночь летают шахиды и бомбы. Я слышал это, когда разговаривал с женой по видео, в вотсап. Я слышал "бжжжжжжжж". Моей дочери сейчас полтора года. Когда моя дочь услышала тревогу, то взяла маму за руку и пошла в бомбоубежище... В полтора года. Понимаете, что происходит?

– сказал Александр Усик.

Он также рассказал, что последние две недели очень трудно, ведь российская армия обстреливает больницы, школы, жилые дома, не военную инфраструктуру.

"Это просто гражданская инфраструктура. Я каждый день получаю сообщения из дома. Больница, школа, большой дом... Не только Киев, а и все украинские города. Сумы, Харьков, Херсон, Киев, Львов. Любой украинский город", – преодолевал Александр Усик.

Справка. Уже 19 июля состоится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа на "Уэмбли".

Напомним, что недавно стали известны гонорары обоих боксеров.