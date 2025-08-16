В пятницу, 15 августа, Владимир Путин прибыл на Аляску. У него была запланирована встреча с Дональдом Трампом.

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за теплый прием Владимира Путина. Он назвал это огромным позором, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети Гашека.

Как Гашек отреагировал на встречу Путна и Трампа?

Чешский хоккеист слишком сильно возмутился приездом президента России в США, где его очень тепло встретили.

Это такой огромный позор! Так встречают величайшего преступника XXI века, виновного в смерти и увечьях более миллиона человек?! Более чем отвратительно со стороны американского президента! – сказал Доминик Гашек.

Интересно, что Доминик Гашек всегда активно поддерживает Украину. Легенда НХЛ призывает отстранить всех представителей России от международных спортивных соревнований. Также недавно он раскритиковал НХЛ за то, что они позволили празднование триумфа в Кубке Стэнли с российскими флагами.