У п'ятницю, 15 серпня, Владімір Путін прибув на Аляску. У нього була запланована зустріч з Дональдом Трампом.

Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек різко розкритикував президента США Дональда Трампа за теплий прийом Владіміра Путіна. Він назвав це величезною ганьбою, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі Гашека.

Читайте також Російських хокеїстів на чолі з путіністом Овечкіним планували депортувати зі США

Як Гашек відреагував на зустріч Путна і Трампа?

Чеський хокеїст занадто сильно обурився приїздом президента Росії до США, де його дуже тепло зустріли.

Це така величезна ганьба! Так зустрічають найбільшого злочинця XXI століття, винного у смерті та каліцтвах понад мільйона людей?! Більш ніж огидно з боку американського президента! – сказав Домінік Гашек.

Цікаво, що Домінік Гашек завжди активно підтримує Україну. Легенда НХЛ закликає відсторонити усіх представників Росії від міжнародних спортивних змагань. Також нещодавно він розкритикував НХЛ за те, що вони дозволили святкування тріумфу в Кубку Стенлі з російськими прапорами.