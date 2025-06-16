Жена Усика стала на защиту Сердючки после шквала критики из-за выступления на русском

В пятницу, 13 июня, в Киеве состоялся концерт Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка. Во время выступления артист исполнял свои хиты на русском языке, что вызвало волну обсуждений и критику со стороны уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

Кремень сообщил, что обратился к правоохранителям с просьбой отреагировать на ситуацию. На защиту Андрея Данилко стала жена Александра Усика, Екатерина, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик.

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Как Екатерина отреагировала на хейт Данилко

Жена Усика решила встать на защиту украинского певца, отметив, что важнее действия, а не язык.

Я не понимаю, что важнее уже: речь или действия? Человек помогает и поддерживает свою Страну и поет свои песни! Главное человеком оставаться, а не украиноязычным предателем,

– написала Екатерина Усик.

Также она выложила совместную фотографию с артистом, где назвала его сильно крутым человеком.



Екатерина Усик и Верка Сердючка / Скриншот из сторис

Отметим, что ко Дню отца Екатерина выложила фото со своим отцом и поздравила его с праздником.