Жена Усика стала на защиту Сердючки после шквала критики из-за выступления на русском
- Концерт Андрея Данилко в Киеве вызвал критику из-за исполнения песен на русском языке.
- Жена Александра Усика, Екатерина, стала на защиту Данилко, подчеркивая важность действий, а не языка.
В пятницу, 13 июня, в Киеве состоялся концерт Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка. Во время выступления артист исполнял свои хиты на русском языке, что вызвало волну обсуждений и критику со стороны уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.
Кремень сообщил, что обратился к правоохранителям с просьбой отреагировать на ситуацию. На защиту Андрея Данилко стала жена Александра Усика, Екатерина, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик.
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Как Екатерина отреагировала на хейт Данилко
Жена Усика решила встать на защиту украинского певца, отметив, что важнее действия, а не язык.
Я не понимаю, что важнее уже: речь или действия? Человек помогает и поддерживает свою Страну и поет свои песни! Главное человеком оставаться, а не украиноязычным предателем,
– написала Екатерина Усик.
Также она выложила совместную фотографию с артистом, где назвала его сильно крутым человеком.
Екатерина Усик и Верка Сердючка / Скриншот из сторис
Отметим, что ко Дню отца Екатерина выложила фото со своим отцом и поздравила его с праздником.