Известный инсайдер высказался о будущем Лунина в Реале

Фабрицио Романо прокомментировал будущее Андрея Лунина в Реале. Инсайдер рассказал об интересном предложении клуба.

Реал уже длительное время размышляет над судьбой Андрея Лунина в команде. "Королевский клуб" уже готов рассмотреть предложения по трансферу украинского голкипера.

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Какова судьба Лунина в Реале

"Королевский клуб" может получить выгодное предложение по украинскому голкиперу, которое его устроит, пишет 24 канал со ссылкой на Madrid Xtra.

Руководство Реала все еще считает 26-летнего футболиста важным игроком для команды, но только в роли второго голкипера.

Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин сыграл 12 матчей, в которых пропустил 19 мячей и 4 раза отстоял "на ноль".

Отметим, что услугами украинского голкипера интересуются Атлетико, престижные клубы АПЛ и турецкий Галатасарай.