Правый защитник всегда имел достаточно игровой практики и был важной частью коллектива. После завершения же сезона-2024/2025 его история в клубе дойдет до своего конца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фабрицио Романо.

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Конец длительного путешествия

Руководство Реала решило не продлевать контракт с 33-летним игроком, который действует до 30 июня. Последним турниром для испанского футболиста в составе мадридцев станет Клубный чемпионат мира, который продлится с 14 июня по 13 июля.

Отметим, что Лукас Васкес находился в структуре Реала с 2007 года. Сначала он играл за академию и молодежные команды, а затем провел сезон в аренде за Эспаньол.

После этого испанец присоединился к основе "сливочных", за которых выступал с 2015 года. За это время он сыграл 398 матчей на клубном уровне, в которых забил 38 голов и отдал 73 ассиста.

К слову. Васкес является одним из самых титулованных игроков в истории Реала. Он добыл с мадридским клубом 22 трофея, в частности пять раз триумфовал в Лиге чемпионов.

Напомним, что также нынешний сезон станет последним для Карло Анчелотти в Мадриде. Он уже подписал соглашение со сборной Бразилии, которую будет готовить к ЧМ-2026.