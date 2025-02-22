"Люди не понимают бокс": промоутер Дюбуа отреагировал на срыв боя с Паркером

Британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал срыв боя Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера. Он очень разочарован таким развитием событий.

В субботу, 22 февраля, Даниэль Дюбуа должен был выйти на ринг с Джозефом Паркером для защиты титула IBF. Однако британский боксер заболел и вернулся из Саудовской Аравии домой.

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Как Уоррен отреагировал на срыв боя

Он очень расстроен и подавлен. Они посадили Дюбуа на самолет и отправили домой, он также был грустным, пишет 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Люди вообще не понимают бокс. Мы платим за сборы, платим спарринг-партнерам. Это все очень дорого. В прошлом году у него был тонзиллит, но чем он болеет сейчас я не знаю. Главное сейчас то, что Даниэль не может боксировать,

– сказал Фрэнк Уоррен.

В частности промоутер добавил, что это их решение и его принял Британский боксерский совет контроля.

Справка. Вместо Даниэля Дюбуа Джозеф Паркер будет драться с Мартином Баколе.

Отметим, что в противостоянии Паркера и Баколе может определиться потенциальный соперник Александра Усика.