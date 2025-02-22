Конголезец в последний момент заменил Даниэля Дюбуа, который заболел за два дня до чемпионского боя за пояс IBF. Все произошло так быстро, что африканский великан физически не успел прибыть в Эр-Рияд вовремя даже на последние мероприятия медианедели.

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Какой вес показали боксеры

Одним из таких стала традиционная церемония взвешивания. Мартин не присутствовал на ней, однако провел дистанционно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mail Sport.

Показатель 31-летнего Баколе является потрясающим. Он показал на весах 142,8 килограмма, что на порядок больше, чем у Джозефа Паркера, который к бою подошел с рекордным весом в карьере – 121,1 килограмма.

Как Баколе проходил церемонию взвешивания: смотрите видео

К слову. В последнем поединке против Джареда Андерсона, который состоялся в августе, вес Мартина Баколе составлял 129 килограммов.

Напомним, что из-за отсутствия конголезца на официальной церемонии состоялась также забавная битва взглядов. Его заменил промоутер Фрэнк Уоррен, который даже толкнул новозеландца, чем поднял настроение всем присутствующим.