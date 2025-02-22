Конголезець в останній момент замінив Даніеля Дюбуа, який захворів за два дні до чемпіонського бою за пояс IBF. Все сталося так швидко, що африканський велетень фізично не встиг прибути до Ер-Ріяду вчасно навіть на останні заходи медіатижня.

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Яку вагу показали боксери

Одним з таких стала традиційна церемонія зважування. Мартін не був на ній присутній, проте провів дистанційно, повідомляє 24 Канал із посиланням на Mail Sport.

Показник 31-річного Баколе є приголомшливим. Він показав на вагах 142,8 кілограма, що на порядок більше, ніж у Джозефа Паркера, який до бою підійшов з рекордною вагою в кар’єрі – 121,1 кілограма.

Як Баколе проходив церемонію зважування: дивіться відео

До слова. В останньому поєдинку проти Джареда Андерсона, який відбувся в серпні, вага Мартіна Баколе становила 129 кілограмів.

Нагадаємо, що через відсутність конголезця на офіційній церемонії відбулася також кумедна битва поглядів. Його замінив промоутер Френк Воррен, який навіть штовхнув новозеландця, чим підняв настрій усім присутнім.