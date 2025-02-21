Проте британець не вийде на ринг через хворобу. Його терміново замінив Мартін Баколе, який проведе поєдинок з новозеландцем за статус обов'язкового претендента на чемпіонський пояс Олександра Усика за версією WBO.

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Прогноз від Белью

Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився думками щодо майбутнього поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN. Він вважає, що Паркер буде фаворитом і спрогнозував, який план на цю битву обере конголезець.

"Віддаю належне обом хлопцям за те, що вони вийдуть і влаштують цей приголомшливий бій, адже це чудовий поєдинок, який організували в останню хвилину. Паркер має перемогти, враховуючи його досвід і те, що він пройшов повний тренувальний табір, який був дуже хорошим.

Баколе буде небезпечним у першій половині поєдинку. Я не здивуюся, якщо він поставиться до цього бою як до чотирираундового та піде вперед заради швидкої зупинки. Йому буде дуже складно битися з Паркером усі 12 раундів на короткому повідомленні. Однак це буде відмінний бій", – сказав Белью.

До слова. Цей бій відвідає Олександр Усик, який уже прибув до Ер-Ріяду. Існує ймовірність, що по завершенню поєдинку буде оголошено наступного суперника українського чемпіона.

Зазначимо, що пояс IBF, якого не вистачає Усику для статусу абсолюта, так і залишиться в "Динаміта".