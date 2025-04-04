В конце марта сборная Украины сыграла два матча с Бельгией в рамках плей-офф Лиги наций. Сергей Ребров не вызвал Георгия Бущана.

Читайте также Есть разница в качестве, – Бущан сравнил силу чемпионатов Украины и Саудовской Аравии

Как Бущан отреагировал на невызов в сборную

Голкипер отметил, что, когда он ездил поездом два дня, а потом после игры надо было ехать в сборную, то он ехал. А сейчас не вызвали, пишет 24 канал со ссылкой на Цыганик LIVE.

Может, я просто уже старый для Украины? Я не знаю. Меня понемногу списывают. Здесь я приехал, мне всего 30 лет. Говорят, что у меня пол карьеры впереди. Отношение по сравнению с Украиной отличается. В 30 лет я уже слышал, что надо уже делать какое-то омоложение в следующем году,

– сказал Георгий Бущан.

Он также добавил, что приехал в Саудовскую Аравию, что хочет еще жить и играть. Относительно сборной Украины Георгий Бущан очень и очень расстроился.

Справка. В зимнее трансферное окно игрок покинул Динамо и перешел в чемпионат Саудовской Аравии.

Отметим, что в составе Аль-Шабаба Георгий Бущан провел семь матчей, в которых пропустил 15 голов. В его активе пока нет "сухих" поединков.