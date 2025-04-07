Дерюгина эмоционально отреагировала на победу Онофрийчук: видео реакции тренера

Главный тренер сборной Украины Ирина Дерюгина эмоционально отреагировала на победу Таисии Онофрийчук на соревнованиях. Реакция тренера попала на видео.

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук одержала победу в индивидуальном многоборье на Кубке мира в столице Болгарии. 16-летняя спортсменка набрала 114,450 балла и опередила соперниц.

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Реакция Дерюгиной на достижение

После выступления камеры на трибунах сняли реакцию главного тренера сборной Украины, пишет 24 канал со ссылкой на summer_sports_ukraine.

Сначала она не могла найти себе место и было видно, что она очень переживает. Когда Таисия закончила выступать и подошла к ней, тренер облегченно обняла свою подопечную.

Реакция Дерюгиной: смотрите видео

Справка. Ирина Дерюгина – выдающаяся украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике. Она является двукратной абсолютной чемпионкой мира и многократным призером международных турниров. После завершения спортивной карьеры Ирина активно занимается тренерской деятельностью. Сейчас является главной наставницей сборной Украины по художественной гимнастике и соорганизатором престижного турнира "Кубок Дерюгиной" в Киеве.

Отметим, что в 2024 году Таисия Онофрийчук участвовала в Олимпиаде в Париже.