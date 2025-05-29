"Нас просто переехали": полузащитник Бетиса отреагировал на поражение от Челси

Футболист Бетиса Иско высказался об исходе финала Лиги конференций. Он подвел итог матча.

В среду, 28 мая, в польском Вроцлаве определился победитель Лиги конференций сезона-2024/25. В решающем матче Челси разгромно победил Бетис.

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Как Иско отреагировал на поражение

Футболист отметил, что Бетис имел замечательный первый тайм, в котором Челси почти не имел шансов, добавив, что команда была очень близкой, но не знала как воспользоваться счетом на табло, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

Во втором тайме нас просто переехали. Это было очень больно. По моему мнению, мы слишком глубоко сели. Челси – команда с большим потенциалом и силой. Очень тяжелое поражение после того, что мы сделали в первом тайме, но футбол не прощает ошибок,

– рассказал Иско.

Отметим, что эта победа позволила Челси стать первым клубом, который выиграл все четыре основных европейских трофея: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок обладателей кубков и Лигу конференций.