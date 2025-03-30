Тренер Ромы оценил выступление Довбика в матче против Лечче

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери высказался относительно игры Артема Довбыка в матче проии Лечче. В частности он высказал свое общее мнение об украинце.

В субботу, 29 марта, провела выездной матч против Лечче в рамках 30-го тура итальянской Серии А. Подопечные Клаудио Раньери минимально обыграли хозяев благодаря голу Артема Довбыка.

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Что сказал Раньери о Довбыке

Он сказал, что они всегда должны верить до конца. Это был сложный матч, но команда была очень сосредоточена с самого начала, пишет 24 канал со ссылкой на Tutto Mercato.

Мы потеряли два легких гола, а потом потеряли глупый мяч на своей половине поля, подарив им шанс. Во втором тайме было сложнее, игра была менее острой, но важно было победить команду, которая борется за выживание, а на этом этапе сезона такие матчи могут быть самыми тяжелыми,

– отметил Раньери.

Также он добавил, что они должны просить Довбика о большем, чтобы мотивировать его, что они и делаем ежедневно.

"Я попросил его так принимать мяч, потому что мы не всегда подаем ему мяч правильно, и если он бежит слишком рано, то оказывается в офсайде. Он учится и является очень чувствительным парнем, поэтому эти голы помогут ему", – добавил Клаудио Раньери.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 украинский футболист сыграл 39 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи.