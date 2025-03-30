В субботу, 29 марта, провела выездной матч против Лечче в рамках 30-го тура итальянской Серии А. Подопечные Клаудио Раньери минимально обыграли хозяев благодаря голу Артема Довбыка.

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Как Довбик высказался о матче

Футболист отметил, что не праздновал гол, поскольку оставалось 10 минут и он немного устал. Потом мы праздновали вместе, главное – очки, пишет 24 канал со ссылкой на Roma News.

Как я оцениваю свой первый сезон в Роме? Это было нелегко, мы даже сменили трех тренеров, но продолжали работать, понемногу все получается. Этот матч будет очень тяжелым для нас. У нас было много возможностей в первом тайме,

– сказал Артем Довбик.

Он также рассказал, что это были важные три очка и они продолжают свой путь.

"Меня все поддерживают и это замечательно. Я стараюсь выполнять свою работу. Как нападающий я должен забивать и помогать своей команде. Сегодня очень важно было это сделать", – добавил Артем Довбик.

Справка. В сезоне-2024/2025 украинский футболист сыграл 39 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что следующий матч Рома сыграет против Ювентуса 6 апреля