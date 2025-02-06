"Жаль только за офсайд Довбика": тренер Ромы прокомментировал поражение от Милана

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери высказался о поражении своей команды в Кубке Италии. Он также прокомментировал отмененный гол Артема Довбика.

В среду, 5 февраля, состоялся четвертьфинал Кубка Италии, где встретились Рома и Милан. Команда Артема Довбыка проиграла со счетом 3:1.

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Что сказал Раньери о поражении Ромы

Украинец Довбык вышел на замену на 46-й минуте. Тренер Ромы отметил, что ему жаль небольшого офсайда у Артема, пишет 24 канал со ссылкой на Football Italia.

Этот гол мой бы гарантировать нам напряженную концовку матча. Это правда, мы не смогли сыграть в свой футбол. Не смогли найти Дибалу вертикальными передачами и допустили несколько ошибок, которые стоили нам поражения,

– сказал Раньери.

Он также добавил, что ему очень нравится, когда нам говорят, что они должны выиграть Лигу Европы, Кубок Италии или подняться выше в турнирной таблице. Вы забываете, где была команда до него.

Отметим, что сейчас Рома занимает 9-ю позицию в турнирной таблице Серии А.