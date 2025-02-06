У середу, 5 лютого, відбувся чвертьфінал Кубка Італії, де зустрілися Рома та Мілан. Команда Артема Довбика програла з рахунком 3:1.

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Що сказав Раньєрі про поразку Роми

Українець Довбик вийшов на заміну на 46-й хвилині. Тренер Роми зазначив, що йому шкода невеличкого офсайда в Артема, пише 24 канал з посиланням на Football Italia.

Цей гол мій би гарантувати нам напружену кінцівку матчу. Це правда, ми не змогли зіграти у свій футбол. Не змогли знайти Дібалу вертикальними передачами та припустились декількох помилок, які коштували нам поразки,

– сказав Раньєрі.

Він також додав, що йому дуже подобається, коли нам кажуть, що вони повинні виграти Лігу Європи, Кубок Італії чи піднятись вище у турнірній таблиці. Ви забуваєте, де була команда до нього.

Відзначимо, що наразі Рома посідає 9-ту позицію в турнірній таблиці Серії А.