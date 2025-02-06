Мілан – Рома 3:1

Голи: Абрагам, 16, 42, Феліш, 71 – Довбик, 54.

В Кубку Італії 2024-2025 відбувся другий чвертьфінальний матч. У вівторок, 4 лютого, Болонья пройшла Аталанту, тоді як на наступний день зійшлись Мілан та Рома, повідомляє 24 Канал.

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Ударний тайм Абрагама

Для обох команд Кубок був турніром, який може врятувати не надто вдалий сезон в Серії А. Особливо це стосувалось Роми, яка поки може лише мріяти про боротьбу за єврокубки.

Саме тому фаворитом у цій битві вважався Мілан. Наставник "вовків" вдруге поспіль залишив Артема Довбика на заміні, але вже після перерви випустив його на поле.

На цей момент Рома програвала вже у два м'ячі. В першому таймі дубль на свій рахунок записав ексгравець римлян Теммі Абрагам, який вдало замикав передачі від Ернандеса.

Довбик не врятував

Довбику ж знадобилось лише вісім хвилин, щоб відзначитись голом. Після подачі від Анхеліньо українець відірвався від захисників Мілана та впритул розстріляв ворота Меньяна.

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Для Артема це був 13-ий гол за Рому. Втім він не допоміг "вовкам" повернутися у гру. Після цього на полі з'явились зимові новачки Мілана Феліш та Хіменес, які за 11 хвилин організували третій гол.

Мексиканець вивів Жоау сам на сам із воротарем і той елегантно перекинув візаві. Рома намагалась виправити ситуацію зусиллями Довбика, Дібали та Пеллегріні.

Але єдине, що вдалось досягти, це забити гол після офсайду. Таким чином Рома припиняє боротьбу за Кубок, тоді як Мілан потрапляє у півфінал. Там на підопічних Консейсау, можливо, чекає дербі проти Інтера. Міланці в 1/4 фіналу зіграють із Лаціо.