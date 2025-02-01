Український форвард проаналізував свої перші місяці в Римі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Il Messaggero. Він розповів, чому йому не вдалося одразу продемонструвати свій максимум у складі "вовків".

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Що заважало показувати вищий рівень

За словами Артема Довбика, на це вплинув комплекс факторів. Зокрема, раніше він ніколи не грав так багато одразу в трьох турнірах:

Ці місяці були непростими: новий чемпіонат, три зміни тренерів, вивчення нової тактики та деякі фізичні проблеми. Тепер я розумію італійський футбол краще, ніж раніше, і сподіваюся, що все стане краще. Це перший рік, коли я так багато граю на трьох фронтах. Наш медичний персонал зробив все можливе, щоб допомогти мені, і тепер після лікування коліна я почуваюся набагато краще.

Окремо українець зупинився на своєму пошкодженні, заявивши, що не варто було грати з дискомфортом й це була одна з його головних помилок. Також Артем розповів, чим відрізняється футбол в Іспанії та Італії.

"Я грав травмованим, був готовий не на сто відсотків і все одно виходив на поле. Це була моя помилка, я мав відпочити, але я відчував необхідність бути з командою у важкі моменти. Однак тепер почуваюся добре.

Мова футболу універсальна. Я приїхав до Італії після досвіду, отриманого в Іспанії, де грають у зовсім інший футбол. Тепер я починаю розуміти Серію А. Це більше індивідуальної боротьби, агресивний і компактний захист, у ній важко досягти успіху. Нелегко грати проти трьох захисників суперника у карному майданчику. Це частина процесу адаптації", – сказав Довбик.

Довідка. В нинішньому сезоні Артем Довбик провів 29 поєдинків за Рому. Він уже записав у свій актив 12 голів і три результативні передачі.

Зазначимо, що наступний матч "вовки" проведуть 2 лютого вдома проти Наполі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.