"Им помогают": звезда Барселоны ответил на жалобы Реала относительно судейства

Футболист Барселоны Ламин Ямаль высказал свое мнение относительно судейства в Ла Лиге. Он рассказал, что судьи часто помогают Реалу.

В последнее время мадридский Реал жаловался на работу судей в матчах в рамках чемпионата и Кубка Испании. Ламин Ямаль отреагировал на жалобы "сливочных", пишет 24 канал со ссылкой на Mundo Deportivo.

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Как Ямаль оценил судейство

Футболист сказал, что сначала в Кубке Испании судьи помогали Реалу, а потом в матче с Осасуной – наоборот.

Такое бывает часто. Нам, Реалу и Атлетико не стоит жаловаться на судей, мы имеем то, что имеем, им также трудно. У судей сложная работа. Если ты свистишь в пользу одной команды, другая будет жаловаться,

– рассказал Ламин Ямаль.

Справка. В сезоне-2024/2025 игрок сыграл 32 матча, в которых забил 11 голов и отдал 15 результативных передач.

Напомним, что в последнем матче судья показал красную карточку игроку Реала Джуду Беллингему за то, что тот говорил лишнего.