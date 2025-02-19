Останнім часом мадридський Реал скаржився на роботу суддів у матчах в межах чемпіонату та Кубку Іспанії. Ламін Ямаль відреагував на скарги "вершкових", пише 24 канал з посиланням на Mundo Deportivo.
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Як Ямаль оцінив суддівство
Футболіст сказав, що спершу в Кубку Іспанії судді допомагали Реалу, а потім у матчі з Осасуною – навпаки.
Таке буває часто. Нам, Реалу та Атлетіко не варто скаржитися на суддів, ми маємо те, що маємо, їм також важко. У суддів складна робота. Якщо ти свистиш на користь однієї команди, інша буде скаржитися,
– розповів Ламін Ямаль.
Довідка. У сезоні-2024/2025 гравець зіграв 32 матчі, у яких забив 11 голів та віддав 15 результативних передач.
Нагадаємо, що в останньому матчі суддя показав червону картку гравцю Реала Джуду Беллінгему за те, що той говорив зайвого.