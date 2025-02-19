У середу, 19 лютого, відбудеться другий матч між Манчестер Сіті та Реалом в межах Ліги чемпіонів. Напередодні важливого протистояння Пеп Гвардіола шокував уболівальників, пише 24 канал з посиланням на AS.

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Що сказав Гвардіола перед матчем

Наставник зазначив, що не знає, чи майбутнє протистояння з Реалом стане для нього останнім, оскільки має важливіші справи, ніж думати про це.

Але, звісно, ​​якщо ми вилетимо, то це може бути останній матч для мене у турнірі з Манчестер Сіті. Але рішення приймаю не я, а керівництво клубу,

– сказав Пеп Гвардіола.

Зверніть увагу! Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що перший матч закінчився перемогою Реала з рахунком 2:3.