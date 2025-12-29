"Чуть не упал со стула": как Левандовский отреагировал на потерю повязки капитана из-за бунта

Сборная Польши по футболу пробилась в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. В полуфинале квалификации поляки сыграют против Албании и потенциально могут выйти на сборную Украины.

Лидер польской сборной Роберт Левандовский поделился ожиданиями от предстоящего противостояния в плей-офф за выход на Мундиаль. Нападающий каталонской Барселоны заверил, что эти соперники не будут легкой прогулкой для их национальной команды, передает 24 Канал со ссылкой на Rymanowski Live.

Как Левандовский отреагировал на потерю капитанской повязки?

Однако Левандовский отметил тот факт, что игра против Албании будет домашней для их сборной, что даст им дополнительный импульс не упасть лицом в грязь перед собственными болельщиками.

Также Роберт вспомнил потерю капитанской повязки в польской сборной. Футболист признался, что не испытывает к бывшему главному тренеру сборной Михалу Пробежу какой-то особой симпатии.

Когда я узнал о том, что у меня забрали капитанскую повязку, я чуть не упал со стула, но со временем это как-то прошло и забылось,

– ответил Роберт.

Левандовский имел конфликт в сборной Польши?

В начале июня 2025-го стало известно, что главная звезда команды Левандовский отказывается играть за сборную. Футболист устроил бунт из-за тогда еще действующего наставника польской сборной Михал Пробежа.

"Принимая во внимание обстоятельства и потерю доверия к главному тренеру сборной Польши, я решил отказаться от игры за сборную Польши до того времени, пока он будет тренером. Надеюсь, что мне еще будет дано сыграть для лучших болельщиков в мире", – писал Левандовский.

Через несколько дней Польский футбольный союз сообщил об увольнении Пробежа с должности главного тренера команды. Наставник не был многословным и очевидно, что одной из причин его ухода стал скандал с форвардом Барселоны.

Вспомним, что сначала Левандовский проигнорировал свой вызов на матчи против Молдовы и Финляндии. После чего Пробеж лишил Роберта капитанской повязки.

Как Левандовский выступает за сборную Польши?