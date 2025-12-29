Контракт с английским грандом заключил 14-летний Мирослав Васьковский. В прошлом атакующий полузащитник играл за австрийскую Аустрию, передает 24 Канал со ссылкой на Anfield Index.

Вот это да У звезды сборной Украины появился сенсационный вариант продолжения карьеры

Что известно о трансфере украинца в Ливерпуль?

Ему всего 14 лет, а он уже стал частью легендарного клуба.

Добро пожаловать в Ливерпуль, Мирослав!

– написала клубная пресс-служба.

Отметим, что Васьковский стал лишь вторым украинцем в истории Ливерпуля. До этого за "мерсисайдцев" выступал лишь бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин. Последний сыграл за английский клуб 40 матчей, в которых отметился 6 голами и 5 ассистами.

К слову. По версии издания FourFourTwo, Воронин попал в топ-10 худших трансферов в истории Ливерпуля. Андрей оказался на пятом месте. Украинец достался "мерсисайдцам" бесплатно, ведь перешел на правах свободного агента, когда покинул немецкий Байер.

Что известно о Мирославе Васьковском?

Воспитанник киевского Локомотива.

В 2022-м году присоединился к австрийской Аустрии.

С июля 2025-го Васьковский находился в академии Ливерпуля, а теперь английский гранд официально узаконил контракт с Мирославом.

Полузащитник является частью сборной Украины U-15.

Кем из украинских футболистов интересовался Ливерпуль?

Английский клуб пытался перехватить Илью Забарного еще когда тот выступал за Борнмут. Однако центральный защитник перебрался в парижский ПСЖ.

Летом 2025-го появилась сенсационная информация о заинтересованности "медсисайдцев" к центрбеку киевского Динамо Тарасу Михавко. О таком интересе сообщало издание Anfield Watch.

Также Ливерпуль вроде бы интересовался полузащитником Георгием Судаковым, который успешно выступает за португальскую Бенфику.

Значительно раньше частью Ливерпуля мог стать Евгений Коноплянка. Футболист вспомнил, как владелец Днепра Игорь Коломойский отказался продавать его в клуб АПЛ.