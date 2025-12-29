Контракт із англійським грандом уклав 14-річний Мирослав Васьковський. У минулому атакувальний півзахисник грав за австрійську Аустрію, передає 24 Канал із посиланням на Anfield Index.

Що відомо про трансфер українця у Ліверпуль?

Йому лише 14 років, а він вже став частиною легендарного клубу.

Ласкаво просимо у Ліверпуль, Мирославе!

– написала клубна пресслужба.

Відзначимо, що Васьковський став лише другим українцем в історії Ліверпуля. До цього за "мерсисайдців" виступав лише колишній форвард збірної України Андрій Воронін. Останній відіграв за англійський клуб 40 матчів, у яких відзначився 6 голами та 5 асистами.

До слова. За версією видання FourFourTwo, Воронін потрапив у топ-10 найгірших трансферів в історії Ліверпуля. Андрій опинився на п'ятому місці. Українець дістався "мерсисайдцям" безкоштовно, адже перейшов на правах вільного агента, коли покинув німецький Баєр.

Що відомо про Мирослава Васьковського?

Вихованець київського Локомотива.

У 2022-му році доєднався до австрійської Аустрії.

Із липня 2025-го Васьковський перебував в академії Ліверпуля, а тепер англійський гранд офіційно узаконив контракт із Мирославом.

Півзахисник є частиною збірної України U-15.

Ким із українських футболістів цікавився Ліверпуль?

Англійський клуб намагався перехопити Іллю Забарного ще коли той виступав за Борнмут. Однак центральний захисник перебрався до паризького ПСЖ.

Влітку 2025-го з'явилась сенсаційна інформація про зацікавленість "медсисайдців" до центрбека київського Динамо Тараса Михавка. Про такий інтерес повідомляло видання Anfield Watch.

Також Ліверпуль начебто цікавився півзахисником Георгієм Судаковим, який успішно виступає за португальську Бенфіку.

Значно раніше частиною Ліверпуля міг стати Євген Коноплянка. Футболіст пригадав, як власник Дніпра Ігор Коломойський відмовився продавати його до клубу АПЛ.