Жанмонно впервые отреагировала на потерянный Большой хрустальный глобус

Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала падение, которое помешало ей получить Большой хрустальный глобус. Она поделилась своими эмоциями.

В воскресенье, 23 марта, состоялись завершающие масстарты Кубка мира-2024/2025. Перед последней гонкой француженка Лу Жанмонно и немка Франциска Пройс лидировали в общем рейтинге биатлонисток, однако больше шансов было именно у француженки.

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Как Жанмонно отреагировала на падение

На протяжении всей гонки обе биатлонистки находились в лидирующей группе. Развязка противостояния произошла на последних метрах дистанции. На финальном повороте Лу Жанмонно не удержала баланс и упала, чем и воспользовалась немецкая биатлонистка.

Француженка сказала, что на тот момент она чувствовала все возможные эмоции, пишет 24 канал со ссылкой на FondoItalia.

Разочарование, гнев. Все возможные эмоции. Я считала несправедливым закончить все таким образом. Не то чтобы Пройсс сделала что-то плохое, но мне хотелось бы бороться до последнего метра. Мне было безразлично, кто победит, но я хотела драться. Невозможность этого сделать меня очень разозлила,

– сказала Лу Жанмонно.

Отметим, что для Франциски Пройс Большой хрустальный глобус стал первым в карьере.