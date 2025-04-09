"Не сомневался": тренер Арсенала о разгроме Реала в Лиге чемпионов

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал результат игры против Реала. Наставник доволен своими подопечными.

Во вторник, 8 апреля, состоялись первые два матча 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/25. В одном из них Арсенал победил Реал со счетом 3:0.

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Что сказал Артета о победе

Наставник рассказал, что не сомневался, что команда продемонстрирует блестящую игру. Это ощущение было в воздухе и они верили в него, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

"Сделаем это реальностью" было главной вывеской матча. Райс был настроен очень решительно. В последние месяцы мы говорили ему, что он не забивал прямым ударом с 2021 года. Пауза затянулась, но кто бы мог подумать?

– рассказал Микель Артета.

Отметим, что ответный матч состоится 16 апреля в Мадриде.