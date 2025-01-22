Шахин впервые прокомментировал отставку с поста тренера Боруссии Дортмунд впервые прокомментировал отставку с поста тренера
Бывший главный тренер Боруссии Дортмунд Нури Шахин впервые высказался о своем увольнении из клуба. Он пожелал командам всего наилучшего.
Утром 22 января Боруссия Дортмунд объявила об увольнении главного тренера Нури Шахина. Это произошло за неделю до матча с донецким Шахтером.
Читайте также Лидер Динамо не сыграет в последнем матче Лиги Европы
Что сказал Шахин о своем увольнении
Бывший наставник "шмелей" впервые прокомментировал свою отставку из клуба, пишет 24 канал со ссылкой на официальный сайт Боруссии Дортмунд.
К сожалению, на данном этапе нам не удалось реализовать свои амбиции. Я желаю этому особому клубу всего наилучшего,
– сказал Нури Шахин.
Справка. Наставник возглавил Боруссию Дортмунд летом 2024 года.
Отметим, что при руководстве Шахина клуб одержал 12 побед, 4 ничьи и 11 поражений. На момент увольнения коуча Боруссия занимает 10 место в Бундеслиге и 13-е – в Лиге чемпионов.