Во вторник, 21 января, Динамо сыграло первый официальный матч в 2025 году. Киевляне в волевом стиле вырвали ничью в поединке с Галатасараем (3:3), пишет 24 Канал.

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Шапаренко пропустит матч с РФШ

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко в Стамбуле сыграл только первый тайм. Главный тренер киевлян Александр Шовковский заменил хавбека в перерыве из-за желтой карточки.

Это предупреждение стало третьим для Шапаренко в розыгрыше основного этапа Лиги Европы. Поэтому Николай пропустит поединок против латвийского РФШ.

В нынешнем сезоне Шапаренко сыграл 22 матча во всех турнирах с участием Динамо. На счету 26-летнего хавбека 4 забитых мяча и 9 ассистов.

Напомним, что матч 8-го тура Лиги Европы Динамо – РФШ состоится в четверг, 30 января. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

После 7-ми сыгранных туров подопечные Александра Шовковского с одним очком занимают последнее место в турнирной таблице Лиги Европы. На счету РФШ два балла, но еще одна игра в запасе.