"Перешло в клинику": клуб УПЛ жестко ответил журналисту по поводу его заявлений

Рух прокомментировал информацию, которую распространил Игорь Цыганык в недавнем выпуске. В клубе жестко отреагировали на такие заявления журналиста.

В новом выпуске на своем канале Игорь Цыганык заявил, что Рух планирует продать свое место в УПЛ Металлисту 1925. Во львовском клубе уже прокомментировали эту информацию, пишет 24 канал со ссылкой на Sport-Express.

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Что Рух ответил Цыганику

В клубе очень жестко ответили на информацию журналиста о продаже места в элитном дивизионе.

Обострение, которое окончательно перешло в клинику! Больше комментировать здесь нечего,

– сказали в Рухе.

Справка. Сейчас Рух занимает 7-ю позицию в УПЛ после 17-ти туров, имея 23 очка.

Отметим, что в субботу, 22 февраля, львовская команда будет противостоять ЛНЗ в рамках 18-го тура УПЛ.