В стартовом составе Лехии двое украинских легионеров – Максим Хлань и Богдан Вьюнник. На перерыв команды ушли при преимуществе гостей в два гола (0:2) благодаря результативным ударам Бобчека и Хланя. Во втором взятии ворот хозяев ассистом отметился Вьюнник. Украинская связка прекрасно сработала.

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Украинец вошел в сборную тура

После отдыха команды на обеих забили еще два гола. На 55-й минуте Бобчек увеличил преимущество Лехии до разгромного 0:3, оформив дубль. И снова ассист в свой актив записал Вьюнник. На 79-й минуте хозяева сподобились лишь на один мяч, который установил окончательный результат встречи – 1:3 победа Лехии.

После поединка статистический портал SofaScore определил символическую сборную 21-го тура польского первенства, сообщает 24 Канал. В нее попал украинский нападающий Вьюнник. Игру Богдана оценили в 7.9 балла.



Богдан Вьюнник – в сборной 21-го тура Экстраклясы / Скриншот с SofaScore

Напомним. Вьюнник играет за польский клуб с марта прошлого года. Контракт до 30 июня 2028-го года. Богдан покинул донецкий Шахтер со скандалом. В футболке Лехии украинский форвард уже провел 20 матчей, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами.

Лехия несмотря на победу не смогла выбраться из зоны вылета. После 21-го тура гданьский клуб идет лишь 16-м среди 18-ти участников Экстраклясы, набрав 21 очко. Уже 23 февраля Лехия примет дома Пущу (старт в 13:15 по киевскому времени).