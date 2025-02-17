В понедельник, 17 февраля, состоялся матч 21-го тура польской Экстраклясы Заглембе – Лехия. В стартовом составе команды гостей вышли двое украинцев, пишет 24 Канал.

Читайте также Допинг-скандал Мудрика: юрист назвал две версии, почему затягивается обнародование пробы "B"

Украинский дуэт принес победу Лехии

Максим Хлань и Богдан Вьюнник стали главными действующими лицами матча. На 39-й минуте матча экс-хавбек Зари получил пас от бывшего форварда Шахтера и отправил мяч в сетку ворот, сделав счет 2:0.

В начале второго тайма футболисты Лехии оформили третий гол. На этот раз точным выстрелом отметился словацкий форвард Бобчек, которому ассистировал Вьюнник.

В итоге матч завершился победой Лехии со счетом 3:1. На 56-й минуте на поле появился арендованный у Динамо Антон Царенко, но он результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча Заглембе – Лехия

В турнирной таблице Экстраклясы Лехия занимает 16 место. Команда из Гданьска набрала 21 очко в 21 матче. Напомним, что в заявке Лехии присутствуют еще два украинца – голкипер Богдан Сарнавский и хавбек Иван Желизко.