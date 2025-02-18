У стартовому складі Лехії двоє українських легіонерів – Максим Хлань та Богдан В'юнник. На перерву команди пішли за переваги гостей у два голи (0:2) завдяки результативним ударам Бобчека та Хланя. У другому взятті воріт господарів асистом відзначився В'юнник. Українська зв'язка чудово спрацювала.

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Українець увійшов у збірну туру

Після відпочинку команди на обох забили ще два голи. На 55-й хвилині Бобчек збільшив перевагу Лехії до розгромного 0:3, оформивши дубль. І знову асист у свій актив записав В'юнник. На 79-й хвилині господарі спромоглись лише на один м'яч, який встановив остаточний результат зустрічі – 1:3 перемога Лехії.

Після поєдинку статистичний портал SofaScore визначив символічну збірну 21-го туру польської першості, повідомляє 24 Канал. У неї потрапив український нападник В'юнник. Гру Богдана оцінили у 7.9 бала.



Богдан В'юнник – у збірній 21-го туру Екстракляси / Скриншот із SofaScore

Нагадаємо. В'юнник грає за польський клуб із березня минулого року. Контракт до 30 чеврня 2028-го року. Богдан покинув донецький Шахтар зі скандалом. У футболці Лехії український форвард вже провів 20 матчів, у яких відзначився 4 голами та 3 асистами.

Лехія попри перемогу не змогла вибратись із зони вильоту. Після 21-го туру гданський клуб йде лише 16-м серед 18-ти учасників Екстракляси, набравши 21 очко. Вже 23 лютого Лехія прийме вдома Пущу (старт о 13:15 за київським часом).