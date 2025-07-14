В Шахтере назвали удачей продажу Мудрика, который попался на допинге

С декабря 2024 года вокруг Михаила Мудрика разгорелся громкий допинговый скандал. Обе допинг-пробы украинского футболиста дали положительный результат.

В Шахтере рассказали, как удалось организовать громкий трансфер Михаила Мудрика в Челси. По словам директора по коммуникациям Юрия Свиридова, успех сделки стал результатом редкого сочетания профессионализма, благоприятных обстоятельств и конкуренции между грандами АПЛ, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "АкТИвни".

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Как Мудрика удалось продать в Челси?

Свиридов рассказал, что это была смесь удачи и профессионализма. Также добавил, что без удачи клуб его бы не продал.

Так случилось, что мы сыграли так, как сыграли, в Лиге Чемпионов – победили на выезде "Лейпциг" 4:1, удачно сыграли с Селтиком, удачно сыграли с Реалом. Он обратил на себя внимание как лидер команды,

– сказал директор по коммуникациям.

Он также рассказал, что очень важно, когда есть конкуренция и если не было бы Арсенала, то не появился бы вариант с Челси.

"Но еще и должен был появиться Челси с кучей денег, с инвесторами из США. У них был такой период, когда они тратили деньги не только на нас, но и на других игроков, и они переплачивали бонусом для того, чтобы сформировать команду. Я думаю, что нам повезло – и это было использовано", – добавил Юрий Свиридов.

Справка. За нарушение антидопинговых правил Михаилу Мудрику грозит до четырех лет дисквалификации.

Напомним, что в сезоне-2024/2025 украинский футболист успел сыграть лишь 15 матчей за Челси, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Последний раз он выходил на поле в ноябре 2024 года.