Вы думаете, что я идиот, – Фьюри резко отреагировал на вопрос о бое с непобедимым боксером
- Тайсон Фьюри, объявивший о завершении карьеры в 2025 году, резко отверг идею боя с перспективным супертяжеловесом Мозесом Итаумой.
- В двух последних боях Фьюри проиграл Александру Усику, а Итаума считается одним из самых перспективных молодых талантов в дивизионе.
Тайсон Фьюри в январе 2025 году объявил о завершении карьеры. Однако в сети обсуждают возможное возвращение "Цыганского короля" на ринг.
Тайсон Фьюри прокомментировал возможность возвращения на ринг. Он ответил на вопросы журналистов относительно потенциального боя с перспективным супертяжеловесом Мозесом Итаумой, пишет 24 канал со ссылкой на FTTV Boxing.
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Как Фьюри отреагировал на вопрос
После завершения карьеры в сети появились различные предположения относительно того, кто станет тем боксером, ради которого британец вернется в бокс. Его спросили относительно возможного боя с Мозесом Итаумой.
Бой против Мозеса Итаумы? Вы считаете, что я идиот?
– резко ответил Тайсон Фьюри.
Справка. В двух последних боях Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику решением судей.
Отметим, что Мозес Итаума является британским боксером-супертяжем, которого считают одним из самых перспективных молодых талантов в дивизионе.