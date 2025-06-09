Вы думаете, что я идиот, – Фьюри резко отреагировал на вопрос о бое с непобедимым боксером

Тайсон Фьюри в январе 2025 году объявил о завершении карьеры. Однако в сети обсуждают возможное возвращение "Цыганского короля" на ринг.

Тайсон Фьюри прокомментировал возможность возвращения на ринг. Он ответил на вопросы журналистов относительно потенциального боя с перспективным супертяжеловесом Мозесом Итаумой, пишет 24 канал со ссылкой на FTTV Boxing.

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Как Фьюри отреагировал на вопрос

После завершения карьеры в сети появились различные предположения относительно того, кто станет тем боксером, ради которого британец вернется в бокс. Его спросили относительно возможного боя с Мозесом Итаумой.

Бой против Мозеса Итаумы? Вы считаете, что я идиот?

– резко ответил Тайсон Фьюри.

Справка. В двух последних боях Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику решением судей.

Отметим, что Мозес Итаума является британским боксером-супертяжем, которого считают одним из самых перспективных молодых талантов в дивизионе.